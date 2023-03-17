Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в казахстанских мегаполисах

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В пятницу, 17 марта, в Алматы, Шымкенте и Астане ожидается погода без осадков, но во всех трех мегаполисах объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, а столбики термометров днем поднимутся до +7...+9°C, ночью опустятся до -2...-4°C. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане также ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице днем составит -1...+1°C, ночью похолодает до -8...-10°C. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жителям Шымкента синоптики сегодня обещают погоду без осадков и до +18...+20°C днем, ночью в мегаполисе похолодает до +3...+5°C. Однако в городе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра - его скорость составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Отметим, что в Астане и Алматы также объявлено штормовое предупреждение, но из-за сильного тумана. А в столице, кроме тумана, ожидается еще и гололедица.

Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.

На официальном сайте МЧС РК сообщается, что гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния и образующий скользкую поверхность.

Как пешеходам обезопасить себя во время гололедицы

Как пишут спасатели, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололедице:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник – небольшими скользящими шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

наступать следует на всю подошву, а ноги – слегка расслабить в коленях;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При тумане водителям рекомендуется

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013237-tuman-gololed-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/