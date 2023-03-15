Похолодание и сильные осадки ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ряде регионов Казахстана, согласно прогнозам специалистов, в ближайшие несколько дней ожидаются снегопады, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

На западе, северо-западе и юге страны из-за повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков.

"В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно, снег: днем 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, сутки 17-18 марта на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра", – говорится в сообщении.

Кроме того, по всей стране синоптики прогнозируют туманы.

"Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь на юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-8 мороза, днем до 0-7 тепла", – сообщили в "Казгидромете".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012978-poholodanie-i-silnye-osadki-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana-v-blizhayshie-dni/