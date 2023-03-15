Процедуру развода при наличии детей хотят изменить в Казахстане

Развод. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутаты сената на пленарном заседании палаты поддержали в двух чтениях поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы. Документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона разработан в целях реализации поручений главы государства, совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы в части:

расширения подсудности ювенальных судов;

усиления роли апелляционной инстанции;

совершенствования процессуального статуса представителей;

усиления ответственности руководителей административных органов;

усиления роли и статуса Высшего судебного совета.

Задачи законопроекта:

законодательное закрепление обязанностей профессиональных представителей;

расширение полномочий апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу, и исключение фактов возврата дела в суд первой инстанции;

повышение ответственности руководителя госоргана при отсутствии обязательного досудебного порядка в законах, и обеспечение единообразия административной практики;

санкционирование специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей генеральным прокурором;

передача функций Верховного суда по подготовке судейских кадров, повышению их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей во введение Высшего судебного совета.

Кроме того, гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей хотят передать в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.

"Документом также предусматривается передача гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества, при наличии несовершеннолетних детей, в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи", – сказано в заключении профильного комитета.

Ранее опрос среди казахстанцев показал, что главными причинами разводов в стране являются алкоголизм, наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

Также этот опрос показал, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

В каких случаях можно развестись

По информации на сайте Электронного правительства, расторжение брака осуществляется в следующих случаях:

по заявлению одного или обоих супругов;

по заявлению опекуна супруга (супруги), признанного судом недееспособным;

При этом невозможно расторгнуть брак без согласия супруги в период ее беременности, а также в течение первого года жизни ребенка.

Куда обращаться для расторжения брака

Брак можно расторгнуть двумя путями – через ЗАГС или суд. У каждого из этих путей есть свои условия.

Порядок развода через ЗАГС

В ЗАГС можно обратиться, когда оба супруга согласны на развод, не имеют общих несовершеннолетних детей, и у них нет взаимных претензий, в том числе и в отношении имущества.

При этом, независимо от наличия либо отсутствия несовершеннолетних детей, брак в ЗАГСе может быть расторгнут, если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным либо недееспособным, а также, если осужден за совершение преступления с лишением свободы на срок не менее трех лет.

Порядок развода через суд

Расторжение брака через суд производится:

если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, за исключением случаев, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным или недееспособным, либо осужден за совершение преступления с лишением свободы на срок не менее трех лет; при несогласии одного из супругов на расторжение брака; если один из супругов уклоняется от развода; если у супругов имеются имущественные или иные претензии друг к другу.

При наличии несовершеннолетних детей и отсутствии взаимных имущественных претензий, суд может расторгнуть брак без выяснения мотивов, если:

оба супруга согласны на развод;

один из них своими действиями или бездействием уклоняется от развода.

При вынесении решения о расторжении брака судом рассматриваются следующие вопросы:

с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;

кто из родителей и в каком размере будет выплачивать алименты на содержание детей;

раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов, с учетом интересов несовершеннолетних детей и самих супругов;

определение размера содержания по требованию супруга, имеющего право на его получение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013005-protseduru-razvoda-pri-nalichii-detey-hotyat-izmenit-v-kazahstane/