Процедуру развода при наличии детей хотят изменить в Казахстане
Опубликовано:
Депутаты сената на пленарном заседании палаты поддержали в двух чтениях поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы. Документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент NUR.KZ.
Проект закона разработан в целях реализации поручений главы государства, совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы в части:
- расширения подсудности ювенальных судов;
- усиления роли апелляционной инстанции;
- совершенствования процессуального статуса представителей;
- усиления ответственности руководителей административных органов;
- усиления роли и статуса Высшего судебного совета.
Задачи законопроекта:
- законодательное закрепление обязанностей профессиональных представителей;
- расширение полномочий апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу, и исключение фактов возврата дела в суд первой инстанции;
- повышение ответственности руководителя госоргана при отсутствии обязательного досудебного порядка в законах, и обеспечение единообразия административной практики;
- санкционирование специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей генеральным прокурором;
- передача функций Верховного суда по подготовке судейских кадров, повышению их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей во введение Высшего судебного совета.
Кроме того, гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей хотят передать в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.
"Документом также предусматривается передача гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества, при наличии несовершеннолетних детей, в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи", – сказано в заключении профильного комитета.
Ранее опрос среди казахстанцев показал, что главными причинами разводов в стране являются алкоголизм, наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.
Также этот опрос показал, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.
В каких случаях можно развестись
По информации на сайте Электронного правительства, расторжение брака осуществляется в следующих случаях:
- по заявлению одного или обоих супругов;
- по заявлению опекуна супруга (супруги), признанного судом недееспособным;
При этом невозможно расторгнуть брак без согласия супруги в период ее беременности, а также в течение первого года жизни ребенка.
Куда обращаться для расторжения брака
Брак можно расторгнуть двумя путями – через ЗАГС или суд. У каждого из этих путей есть свои условия.
Порядок развода через ЗАГС
В ЗАГС можно обратиться, когда оба супруга согласны на развод, не имеют общих несовершеннолетних детей, и у них нет взаимных претензий, в том числе и в отношении имущества.
При этом, независимо от наличия либо отсутствия несовершеннолетних детей, брак в ЗАГСе может быть расторгнут, если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным либо недееспособным, а также, если осужден за совершение преступления с лишением свободы на срок не менее трех лет.
Порядок развода через суд
Расторжение брака через суд производится:
- если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, за исключением случаев, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным или недееспособным, либо осужден за совершение преступления с лишением свободы на срок не менее трех лет;
- при несогласии одного из супругов на расторжение брака;
- если один из супругов уклоняется от развода;
- если у супругов имеются имущественные или иные претензии друг к другу.
При наличии несовершеннолетних детей и отсутствии взаимных имущественных претензий, суд может расторгнуть брак без выяснения мотивов, если:
- оба супруга согласны на развод;
- один из них своими действиями или бездействием уклоняется от развода.
При вынесении решения о расторжении брака судом рассматриваются следующие вопросы:
- с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
- кто из родителей и в каком размере будет выплачивать алименты на содержание детей;
- раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов, с учетом интересов несовершеннолетних детей и самих супругов;
- определение размера содержания по требованию супруга, имеющего право на его получение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013005-protseduru-razvoda-pri-nalichii-detey-hotyat-izmenit-v-kazahstane/