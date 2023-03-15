"Не исполнять песни на казахском": в Казнете разгорелся скандал из-за музыки в "Пинте"

Рок-группа. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

В соцсетях разгорелся скандал из-за музыки в сети ресторанов "Пинта" - в пабликах выложили скриншот сообщения, как утверждается, с регламентом выступлений для музыкальных коллективов заведения.

В опубликованной переписке в якобы чате музыкантов одно из указаний касалось песен на казахском языке.

"Треки на казахском языке мы по-прежнему не исполняем. Если гости просят вас или требуют исполнить песню на казахском языке, необходимо отвечать, что у вас в плейлисте нет песен на казахском, или сразу звать менеджера или директора ресторана для дальнейшей коммуникации с гостем. Прошу вас не говорить, что вам запрещено исполнять. Если затрудняетесь ответить, сразу зовите менеджера", - гласит один из пунктов.

Переписка. Скриншот: instagram.com/syrymitkulov

Некоторые пользователи Сети возмутились появившейся информации и призвали не посещать заведения данной сети.

"Мухоряповщина. Продолжение", "Бойкот Пинте", "Просто нужно перестать ходить туда", " Не ходите эти заведения и все! Я лично не хожу!" - писали пользователи.

Между тем другая часть пользователей считает, что заведение вправе выбирать язык репертуара.

Редакция NUR.KZ обратилась в компанию за комментариями касательно ситуации. Вскоре с нами связалась директор по маркетингу сети ресторанов "Пинта".

В отделе по маркетингу заявили корреспонденту, что сеть ресторанов "Пинта" соблюдает закон РК "О языках в Республике Казахстан".

"Вся внутренняя и внешняя коммуникация с гостями и сотрудниками осуществляется на казахском и русском языках. Музыкально-развлекательная программа в ресторанах "Пинта" также проводится на двух языках. В репертуаре музыкантов-исполнителей и диджеев есть известные произведения на казахском языке", - сообщили в компании.

Напомним, что в октябре 2022 года похожий скандал разгорелся вокруг основателя и совладельца Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова. Казахстанцам не понравилось высказывание бизнесмена о казахском языке - Мухоряпов назвал "каким-то проявлением национализма" ситуации, когда казахстанцы отвечают на казахском языке на вопрос, заданный на русском языке.

Позже бизнесмен принес свои извинения.

В Генпрокуратуре тогда отмечали, что была начата проверка данного факта, а в полиции осуществлялось досудебное расследование в рамках уголовного дела по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

В январе текущего года уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова закрыли в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012995-ne-ispolnyat-pesni-na-kazahskom-v-kaznete-razgorelsya-skandal-iz-za-muzyki-v-pinte/