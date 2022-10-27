Генпрокуратура: По инциденту с Рамилем Мухоряповым проводится проверка

Рамиль Мухоряпов. Фото: Facebook / Рамиль Мухоряпов

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах сената высказался об инциденте с Рамилем Мухоряповым - основатель Chocofamily оказался в центре скандала из-за высказываний о казахском языке, передает корреспондент NUR.KZ.

Чиндалиев сообщил, что сейчас полиция Алматы проводит проверку по данному инциденту.

"Назначена соответствующая экспертиза. По результатам экспертизы будет принято решение", - добавил он.

Напомним, скандал вокруг основателя и совладельца Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова разгорелся на прошлой неделе. Казахстанцам не понравилось высказывание бизнесмена о казахском языке - Мухоряпов назвал "каким-то проявлением национализма" ситуации, когда казахстанцы отвечают на казахском языке на вопрос, заданный на русском языке.

К слову, сразу же после шумихи в Сети Мухоряпов извинился и признал, что его высказывания были резкими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994523-genprokuratura-po-intsidentu-s-ramilem-muhoryapovym-provoditsya-proverka/