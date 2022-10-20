Основатель Chocofamily оказался в центре скандала из-за высказываний о казахском языке (видео)

Рамиль Мухоряпов. Фото: instagram.com/rrm777

Основатель и совладелец Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов оказался в центре скандала из-за своего высказывания о казахском языке. Снятое на одном из мероприятий видео разлетелось в Сети.

Видео, снятое, судя по всему, на одном из собраний Chocofamily, опубликовал один из Twitter-аккаунтов. На мероприятии собравшимся людям объясняют, что казахстанцы не всегда в разговоре могут ответить на русском языке. Этот момент прокомментировал Мухоряпов.

"На самом деле, если такое происходит, я буду лично крайне опечален. Но кроме ситуации, когда человек реально не знает русского. Потому что, мне кажется, это все равно чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление такого национализма. Это можно принять, но это не от большой культуры", - заявил бизнесмен.

Позицию предпринимателя раскритиковали пользователи Сети.

"Не от большой культуры" - это когда приехал в другую страну и не стараешься даже базовые слова на языке этой страны выучить", "Мы говорим на том языке на котором хотим. Когда кто-то едет к вам, он говорит на вашем языке", - гласят комментарии под постом.

Позже в Instagram-аккаунте Мухоряпова появилась сторис, в которой он попытался объяснить свои слова.

"Моя уверенность: круто, когда умные и продвинутые ребята из разных стран едут в Казахстан! Круто, если они здесь останутся, это приток компетенций, знаний, налогов", - считает бизнесмен.

Он отметил, что казахи славятся своим гостеприимством.

"Проявлять недружественность, показывать превосходство, не помогать, завышать цены - некруто. И это некруто не только по отношению к приехавшим, но и по отношению к своим землякам.

Про язык. Если у тебя гость просит помощи, и ты, не зная русского, пытаешься помочь гостю, отвечая на казахском - ты красавец и настоящий гостеприимный житель страны. Если же ты русский язык знаешь и просто издеваешься, хочешь показать свое превосходство, специально отвечая на казахском, в душе нет у тебя настоящего казахстанского гостеприимства", - написал Мухоряпов.

Позже в его аккаунте появилось еще одно видео, в котором он принес извинения на казахском языке. Бизнесмен заявил, что пересмотрел появившийся в Сети ролик, и признал, что его высказывания были резкими.

"Я очень хорошо понимаю важность развития казахского языка. Внутри компании есть поддержка всех продуктов на казахском языке, абсолютно всех. Сейчас часть приложений уже переведена на казахский, часть находится в стадии перевода. Я надеюсь, в ближайшее время эту работу завершим", - добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993587-osnovatel-chocofamily-okazalsya-v-tsentre-skandala-iz-za-vyskazyvaniy-o-kazahskom-yazyke/