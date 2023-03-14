На Шымбулаке спустили лавину (видео)

Лавина. Кадр из видео: ДЧС Алматы

На территории горнолыжного курорта "Шымбулак" произведен профилактический спуск лавины, сообщается в официальном Instagram Департамента по ЧС Алматы.

По информации ведомства, 14 марта в целях обеспечения общественной безопасности при помощи пневматической пушки Avalancheur было сброшено более 900 кубических метров снега.

Как отметили в ДЧС, это было сделано, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих на горнолыжном курорте.

В ведомстве также предупредили, что в горах сохраняется лавинная опасность. Выставлены блок-посты на автодорогах Медеу - Туюксу, проезд закрыт.

Посты РГП "Казгидромет" и ГУ "Казселезащита" осуществляют постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой.

Напомним, синоптики предупредили, что в период 15-17 марта 2023 года в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, отметили синоптики.

Также мы писали, синоптики пообещали на март, что погода будет непостоянной, потепление сменится морозами, однако средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012898-na-shymbulake-spustili-lavinu-video/