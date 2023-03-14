Спасатели. Иллюстративное фото: МЧС РК

Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Размер доплаты составит 70% от должностного оклада, отметили в правительстве.

"Она будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ "Казселезащита", выполняющему спасательные функции. Всего, по данным МЧС РК, доплаты будет получать свыше 2 тыс. спасателей", - говорится в сообщении.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, подчеркнули в кабмине.

Напомним, что глава МЧС Юрий Ильин в декабре 2022 года заявлял, что министерство получило финансовую поддержку, благодаря чему зарплаты спасателей намерены увеличить с 1 января 2023 года.

Кроме того он сообщил, что спасателям будут начислять дополнительные надбавки за особые сложности работы при ликвидации ЧС.

Недавно главный спасатель страны рассказал, как будут увеличены зарплаты казахстанских спасателей.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, согласно информации официального сайта ведомства, является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной и промышленной безопасности, формирование и развитие государственного материального резерва, обеспечение функционирования и дальнейшее развитие государственной системы гражданской защиты, организацию предупреждения и тушения пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012749-kazahstanskim-spasatelyam-budut-doplachivat-za-riski-na-rabote/