Когда спасателям начислят повышенные зарплаты, рассказал глава МЧС

Сотрудник МЧС РК. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Глава МЧС Юрий Ильин в кулуарах ведомства высказался о том, какие нововведения ожидают спасателей в плане заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин на церемонии награждения спасателей, принимавших участие в поисково-спасательной работе в Турции, заявил, что ведомство добивается повышения заработной платы спасателей.

"Думаем, в ближайшее время это дело решится окончательно. Для гражданских уже на этой неделе заседание правительства будет. А для сотрудников гражданской защиты, думаю, до конца месяца перерасчеты все получат с 1 января текущего года – все получите новое денежное содержание по новой тарифной сетке", – отметил министр.

Позже в кулуарах он добавил, что согласно постановлению правительства, идет увеличение зарплаты.

"Минимальное повышение – для руководящего состава, а рядовому составу мы планируем повысить до 70 процентов зарплату от того оклада, который сейчас есть. В первый год службы он если получает около 110 тысяч тенге, мы надеемся, что (теперь – прим. ред.) будет получать в районе 170-180 тысяч тенге", – резюмировал глава МЧС.

Кроме того, в декабре Юрий Ильин сообщал, что казахстанским спасателям планируют начать доплачивать за ликвидацию сложных ЧС.

"Мы сейчас заявку подали на 20% от должностных окладов. Если мы поднимем должностной оклад выше, то это за каждый день работы будет в среднем в пределах 30 тыс. тенге. Это за особо сложные работы", – объяснял тогда министр.

Напомним, ранее зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов заявлял, что казахстанский пожарный в первый год работы получает зарплату порядка 115 тыс. тенге, а с максимальной выслугой, 20 лет, она составляет уже чуть более 200 тыс. тенге.

Добавим, что в 2023 году зарплаты увеличились не только у пожарных и спасателей, но и еще у нескольких категорий граждан. Отмечалось, что заработную плату увеличивают по Программе по повышению доходов, которая утверждена до 2025 года. Она включает в себя поэтапное увеличение выплат врачам, учителям, пожарным, военнослужащим, сотрудникам Национальной гвардии:

с 1 января 2023 года зарплаты педагогов возросли на 25%, как и каждый год, начиная с 2020-го;

заработная плата врачей повысилась на 30%, а среднего медицинского персонала — на 20%;

заработная плата служащих Вооруженных сил РК в 2023 году в среднем выросла на 60%;

отдельные категории гражданских служащих получили прирост доходов на 20%.

Кроме того, в стране в целом повысился порог минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011948-kogda-spasatelyam-nachislyat-povyshennye-zarplaty-rasskazal-glava-mchs/