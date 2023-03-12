Сильный дождь, туман и гололед ожидаются в казахстанских мегаполисах
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В воскресенье, 12 марта, в Алматы и Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя и гололеда, в Шымкенте ожидается гроза, сообщает сайт РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня температура воздуха составит +17...+19°C, ночью похолодает до +3...+5°C. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду, однако возможны порывы до 15-20 м/с.
Кроме того, в Алматы сегодня ожидается сильный дождь, из-за чего в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение.
В Астане сегодня осадков не ожидается, столбики термометров днем покажут +1...+3°C, ночью опустятся до -11...-13°C. Скорость ветра в столице составит от 4 до 9 метров в секунду.
В столице также объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда.
В Шымкенте синоптики обещают грозу и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Днем в мегаполисе ожидается 14-16 градусов тепла, ночью - до +6...+8°C.
Напомним, штормовое предупреждение из-за непогоды сегодня объявлено еще в десяти регионах.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Как избежать травм при гололеде
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
При тумане водителям рекомендуется
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012550-silnyy-dozhd-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/