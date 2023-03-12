Сильный дождь, туман и гололед ожидаются в казахстанских мегаполисах

Непогода. Иллюстративное фото: Getty Images / Stringer

В воскресенье, 12 марта, в Алматы и Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя и гололеда, в Шымкенте ожидается гроза, сообщает сайт РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня температура воздуха составит +17...+19°C, ночью похолодает до +3...+5°C. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду, однако возможны порывы до 15-20 м/с.

Кроме того, в Алматы сегодня ожидается сильный дождь, из-за чего в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение.

В Астане сегодня осадков не ожидается, столбики термометров днем покажут +1...+3°C, ночью опустятся до -11...-13°C. Скорость ветра в столице составит от 4 до 9 метров в секунду.

В столице также объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда.

В Шымкенте синоптики обещают грозу и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Днем в мегаполисе ожидается 14-16 градусов тепла, ночью - до +6...+8°C.

Напомним, штормовое предупреждение из-за непогоды сегодня объявлено еще в десяти регионах.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

При тумане водителям рекомендуется

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012550-silnyy-dozhd-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/