До 23 градусов тепла ожидается в Алматы

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Какой будет погода 11 марта в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали синоптики. По их данным, в южной столице ожидается до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается дождь с переходом в снег. При этом температура воздуха прогреется до +2...+4 градусов. Скорость ветра: 9-14 метров в секунду.

В Алматы 11 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура днем в районе +21...+23 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте не исключены осадки и гроза. Дневная температура воздуха будет +20...+22 градуса. Скорость ветра: 8-13, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

Как себя вести при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья, спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещениях);

воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, то надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам;

парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

если сильный ветер застал в дороге на открытой местности, то лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий нужно звонить в 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012495-do-23-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-almaty/