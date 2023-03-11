Сильный дождь, разливы и подтопления: казахстанцев предупредили о шторме

Ливень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение на 12 марта объявлено в ряде регионов Казахстана. В части из них оно связано с сильными осадками. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 12 марта ночью и утром ожидаются гололед и туман.

Днем в воскресенье в Алматы синоптики прогнозируют сильный дождь. Ветер, днем порывы 15-20 м/с.

В ДЧС города на основании штормового предупреждения проинформировали, что в связи с прогнозом сильного дождя в период с 12 по 14 марта на территориях, прилегающих к городу, ожидаются подъемы уровней воды в реках.

12 марта на юге и в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Ветер на востоке и в горных районах региона, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Днем на юге и в горных районах Жетысуской области обещают сильный дождь. Ветер на востоке, юге и в горных районах региона, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

"В связи с прогнозом сильного дождя в период с 12 по 14 марта 2023 года в Жетысуской, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих к Алматы территориях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках", - добавили в МЧС.

Ночью и утром на юге, севере и востоке Атырауской области синоптики прогнозируют туман. Ветер днем на западе, востоке и юге региона 15-20 м/с.

12 марта на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможен туман. Ветер днем на большей части региона 15-20 м/с.

В воскресенье ночью на севере, западе, днем на севере и востоке Актюбинской области не исключен гололед. На большей части региона - туман.

"В период с 12 по 14 марта 2023 года в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в реках, при этом возможны разливы и подтопления", - предупредили спасатели.

Днем 12 марта на юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на большей части региона, порывы 15-20, днем на западе и в центре области временами 23 м/с.

В воскресенье на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.

12 марта на севере и востоке Акмолинской области может быть гололед. Ночью и утром на западе, юге и востоке региона - туман.

Ночью и утром в воскресенье на юге и востоке Павлодарской области ожидается гололед.

На востоке и юге Костанайской области возможны туман и гололед.

Как вести себя при паводке

Спасатели отмечают, что паводок – это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012540-silnyy-dozhd-razlivy-i-podtopleniya-kazahstantsev-predupredili-o-shtorme/