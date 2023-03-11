Найден парень, который вышел из автобуса и пропал в Усть-Каменогорске

Максим Архипов. Фото: instagram.com/volontery_uka_lider.kz

В Усть-Каменогорске нашли 22-летнего парня, который 4 марта вышел из автобуса и бесследно исчез. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пропавший найден 9 марта около 21 часа 30 минут у своего друга. В настоящее время находится дома с родными", - сообщили в ведомстве.

В ДП Восточно-Казахстанской области добавили, что по его просьбе не могут разглашать другую информацию. Главное, что ничего криминального нет, молодой человек жив и здоров.

Напомним, ранее волонтеры сообщили, что Максим Архипов 4 марта покинул дом и ехал в автобусе, но потом ему стало плохо и он вышел на остановке, после чего о его местонахождении не было ничего известно.

В полицию обратилась мать 22-летнего парня. Стражи порядка начали проводить поисковые мероприятия.

Как отмечают полицейские, волонтеры и волонтерские организации оказывают эффективную помощь в розыске без вести пропавших. В последние годы они участвуют практически в каждом таком мероприятии.

Чаще всего волонтеры помогают в случаях, когда необходимо отработать большой участок местности.

В республике осуществляют свою деятельность более 25 волонтерских организаций. Территориальными органами внутренних дел со многими из них заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве. Помощь в поисках оказывают и те организации, с которыми не заключались меморандумы.

При необходимости оказания содействия лидер волонтерской организации оповещает всех участников сообщества посредством социальных сетей, и те из них, у кого есть возможность, на добровольной основе прибывают к месту сбора для проведения поисков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012528-nayden-paren-kotoryy-vyshel-iz-avtobusa-i-propal-v-ust-kamenogorske/