"Стало плохо": парень вышел из автобуса и пропал в Усть-Каменогорске

Максим Архипов. Фото: instagram.com/volontery_uka_lider.kz

Волонтеры опубликовали информацию о поиске 22-летнего жителя Усть-Каменогорска, который пропал 4 марта. В ДП ВКО сообщили, что в настоящее время проводят необходимые мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации волонтеров, Максим Архипов 02.05.2000 года рождения 4 марта покинул дом по улице Крылова в Усть-Каменогорске и ехал в автобусе, но потом ему стало плохо и он вышел на остановке, после чего о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, рост 180 см, лысый, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные с серым ботинки на шнурках, серые спортивные штаны и темно-серую спортивную шапку.

Как сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, 8 марта в полицию Усть-Каменогорска обратилась женщина и попросила оказать содействие в розыске ее сына Максима Архипова, который 4 марта около 16 часов вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Сейчас стражи порядка проводят поисковые мероприятия.

Полицейские отмечают, что объявления о розыске без вести пропавших можно встретить во многих населенных пунктах и соцсетях. Даже самый внимательный родитель может столкнуться с исчезновением ребенка, а заботливые семьи - с пропажей близких и родных им людей.

При этом обстоятельства исчезновения могут быть самыми разными, а проведение самостоятельных поисков не всегда дает положительные результаты и снижает шансы розыскных мероприятий по "горячим следам" сотрудниками полиции и волонтерами.

Три главных фактора в поиске пропавших:

своевременное обращение в полицию;

предоставление полной информации о времени, месте пропажи, причинах, предшествовавших исчезновению человека;

участие в поисках максимально возможного количества сотрудников, волонтеров и общественности.

Отсутствие фотографии пропавшего и исчезновение на территории об­служивания другого органа внутренних дел не является основанием для отказа в приеме заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012295-stalo-ploho-paren-vyshel-iz-avtobusa-i-propal-v-ust-kamenogorske/