Крупный штраф грозит казахстанцам за ложное банкротство

Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Департаменте госдоходов Астаны сообщили, что за ложное банкротство казахстанцам придется заплатить штраф - от 50 до 700 тысяч тенге, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, за минувшую неделю заявки на банкротство подали почти 12 тыс. казахстанцев. Больше всего заявок подано в Туркестанской и Алматинской областях, а также городе Алматы. В столице принято чуть больше 800 заявлений. Они будут рассмотрены в течение 15 дней.

"Если не будет подпадать (под процедуру банкротства - прим. ред.), мотивирован будет отказ, будет указано, в связи с чем. После устранения заявитель по истечении трех месяцев обратиться еще раз. А если будет применяться в отношении данного физлица, то в течение 6 месяцев будет проводиться финмониторинг", - сообщил глава управления по работе с задолженностью ДГД Астаны Исабек Зауытбекулы.

Объявить себя банкротом гражданин может, если его долг перед банком или микрофинансовой организацией не превышает 5 миллионов тенге, а обязательства по займу не выполнялись на протяжении года. При этом на нем не должно числиться имущество, но переписывать его в целях обмануть государство не стоит, уверяют в ДГД. Это чревато еще большей долговой нагрузкой.

"Если должник специально уклонился либо переписал имущество на родственника, то принятое заявление аннулируется. Предусмотрены штрафные санкции - от 15 МРП до 200 МРП (от 51 тыс. до 690 тыс. тенге)" - добавил Зауытбекулы.

Напомним, 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Что нужно знать про внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

список кредиторов (кому должны) – с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;

копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012501-krupnyy-shtraf-grozit-kazahstantsam-za-lozhnoe-bankrotstvo/