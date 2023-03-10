Дожди, метели и грозы прогнозируют в выходные в Казахстане
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По прогнозам синоптиков, с 11 по 13 марта в разных частях страны ожидается снег, дожди, метели и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Как отмечают специалисты, быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель.
11 и 12 марта сильные дожди пройдут на юге страны, а 12 и 13 марта – в восточных областях республики и на юго-востоке Казахстана – сильные дожди. На востоке страны также возможен снег.
Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы, в северной половине – гололеды. В южной половине республики прогнозируются грозы.
Температура воздуха в ближайшие три дня будет следующей:
- в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0...+10 градусов до -2..+8 градусов, днем – от +3...+15 до +7...+18 градусов;
- понижение на северо-западе, севере, в центре, востоке республики ночью – от 0...-12 градусов до -3...-15 градусов, днем – от -3...+10 градусов до -5...+3 градусов;
- на юге ночью понижение до -3...+10 градусов, днем – повышение до +10...+20 градусов;
- на юго-востоке понижение ночью до 0...+8 градусов, днем – до +2...+18 градусов.
При этом, как предупреждают сотрудники МВД РК на своем официальном сайте, автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.
"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов", – подчеркнули правоохранители.
Для безопасного движения необходимо учитывать:
- влияние погодных условий на режимы движения;
- снижение видимости при осадках;
- изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.
"Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями", – добавили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012417-dozhdi-meteli-i-grozy-prognoziruyut-v-vyhodnye-v-kazahstane/