Дожди, метели и грозы прогнозируют в выходные в Казахстане

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По прогнозам синоптиков, с 11 по 13 марта в разных частях страны ожидается снег, дожди, метели и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечают специалисты, быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель.

11 и 12 марта сильные дожди пройдут на юге страны, а 12 и 13 марта – в восточных областях республики и на юго-востоке Казахстана – сильные дожди. На востоке страны также возможен снег.

Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы, в северной половине – гололеды. В южной половине республики прогнозируются грозы.

Температура воздуха в ближайшие три дня будет следующей:

в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0...+10 градусов до -2..+8 градусов, днем – от +3...+15 до +7...+18 градусов;

страны ожидается колебание ночью от 0...+10 градусов до -2..+8 градусов, днем – от +3...+15 до +7...+18 градусов; понижение на северо-западе, севере, в центре, востоке республики ночью – от 0...-12 градусов до -3...-15 градусов, днем – от -3...+10 градусов до -5...+3 градусов;

ночью – от 0...-12 градусов до -3...-15 градусов, днем – от -3...+10 градусов до -5...+3 градусов; на юге ночью понижение до -3...+10 градусов, днем – повышение до +10...+20 градусов;

ночью понижение до -3...+10 градусов, днем – повышение до +10...+20 градусов; на юго-востоке понижение ночью до 0...+8 градусов, днем – до +2...+18 градусов.

При этом, как предупреждают сотрудники МВД РК на своем официальном сайте, автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов", – подчеркнули правоохранители.

Для безопасного движения необходимо учитывать:

влияние погодных условий на режимы движения;

снижение видимости при осадках;

изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

"Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012417-dozhdi-meteli-i-grozy-prognoziruyut-v-vyhodnye-v-kazahstane/