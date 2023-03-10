Ночная прогулка барсука в Чарыне попала на видео

Барсук. Иллюстративное фото: pexels.com

Камера видеонаблюдения запечатлела ночную прогулку барсука в Чарынском государственном национальном парке. Кадры опубликовали в официальном Instagram-аккаунте парка.

"Барсук (лат. Meles) – хищное млекопитающее, принадлежащее к семейству куницы. Размеры тела – 60-90 см, вес – 8-16 кг. С наступлением темноты отправляется на поиски пищи", – гласит подпись к видео.

Согласно информации на сайте Института зоологии РК, зимний сон барсука длится с октября-ноября до февраля-марта. Выходы зверей из нор весной обычно совпадают с началом потепления. В Казахстане обитает четыре подвида барсука.

Барсук – всеядное животное, которое может есть яблоки, малину, ежевику, луковицы дикого чеснока или различных насекомых, дождевых червей, мышевидных грызунов. К осени эти животные накапливают значительные жировые запасы, что позволяет им пережить зиму в убежище.

В административно-хозяйственном отношении территория Чарынского государственного природного нацпарка расположена в Уйгурском, Енбекшиказахском и Раимбекском районах Алматинской области в 7 км западнее села Шонжы и в 200 км восточнее Алматы, говорится на сайте Особо охраняемых природных территорий. Парк был создан в целях сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Алматинской области, имеющих особую экологическую, историческую, научную, эстетическую и рекреационную ценность.

Ранее в Национальном парке "Тарбагатай", расположенном в Абайской области, на видео попали архары, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012400-nochnaya-progulka-barsuka-v-charyne-popala-na-video/