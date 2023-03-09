"С большим уважением относимся к тем, кто прошел через дороги войны": Токаев побывал в гостях у 100-летнего ветерана ВОВ

Касым-Жомарт Токаев, Иван Гапич и Жайсан Акбай. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев побеседовал со 100-летним ветераном войны Иваном Гапичем и с 96-летним краеведом Жайсаном Акбаем, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича и поздравил его со 100-летним юбилеем. Глава государства отметил, что жизненный путь ветерана – это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма.

"Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста, тем более вы участник Великой Отечественной войны. Мы с большим уважением относимся к тем, кто прошел через фронт, через дороги войны. После войны вы работали в органах прокуратуры и внесли очень большой вклад в укрепление и развитие нашего государства. Выражаю вам мою благодарность", – сказал президент.

Иван Гапич и Жайсан Акбай. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. Он принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. В послевоенные годы Иван Гапич работал в органах прокуратуры в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с 96-летним местным краеведом, деятелем культуры Жайсаном Акбаем.

"Ваш долгий трудовой путь может служить образцом для многих людей. Вы работали по партийной линии, в государственных органах. Внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Желаю крепкого здоровья вам и благополучия вашей семье", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в гостях у Ивана Капича. Фото: Akorda.kz

Жайсан Акбай долгие годы проработал в сфере образования и культуры Западно-Казахстанской области. Он также известен своей краеведческой деятельностью в регионе.

Ветеран войны Иван Гапич и ветеран труда Жайсан Акбай поблагодарили президента за внимание и поддержку.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Глава государства посетил местный машиностроительный завод, а также провел встречу с почетными гражданами региона.

Западно-Казахстанская область находится на северо-западе Казахстана, административный центр – город Уральск. Граничит с двумя областями страны и с пятью областями России, говорится на официальном сайте акимата ЗКО.

На севере – с Оренбургской областью РФ, на востоке – с Актюбинской областью Казахстана, на востоке граничит с Атырауской областью РК и Астраханской РФ, на западе – с Волгоградской и Саратовской областями России, а на северо-западе – с Самарской областью РФ.

Численность населения Западно-Казахстанской области по состоянию на январь 2022 года составляет 665,8 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012304-s-bolshim-uvazheniem-otnosimsya-k-tem-kto-proshel-cherez-front-tokaev-provedal-100-letnego-veterana-vov/