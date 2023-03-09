Оформить банкротство за деньги предлагают казахстанцам возле ЦОНов

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Казахстанцев попросили не доверять людям, предлагающим помочь оформить документы на внесудебное банкротство за вознаграждение. Эта процедура является бесплатной, отмечается на официальном сайте КГД.

Представители Комитета государственных доходов Минфина РК напомнили, что в Казахстане начался прием заявлений от граждан на банкротство.

"По состоянию на 09:00 (9 марта 2023 года – прим. ред.) поступило 11 177 заявлений на внесудебное банкротство (10 462 – через eGov, 715 – e-Salyq Azamat)", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что законом предусмотрена возможность для должников восстановить свою платежеспособность через различные инструменты: процедура внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Заявления на применение граждане могут подать не приходя в ЦОН-ы, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении "e-Salyq Azamat" или "eGov Mobile".

"Вместе с тем, возле отдельных ЦОНов, участились случаи предложения посреднических услуг для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение.

Комитет государственных доходов сообщает, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.

Нужно просто обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры банкротства", – предупредили в ведомстве.

Напомним, что 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Что нужно знать про внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП.

К заявлению нужно приложить:

список кредиторов (кому должны) – с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;

копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012285-oformit-bankrotstvo-za-dengi-predlagayut-kazahstantsam-vozle-tsonov/