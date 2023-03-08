На большей части Казахстана объявили штормовое предупреждение

Снег. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

9 марта в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидается снег, гололед, сильный ветер, сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг на востоке Казахстана ожидаются осадки в виде снега. На западе страны – сильный ветер. А для жителей северных областей прогнозируют туман, гололед и метель.

Какая погода ждет жителей областей

Ночью 9 марта на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед и снег. Порывы ветра в центре региона достигнут 15-20 м/с.

В этот же день на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На севере, западе, юге области – низовая метель, гололед. Скорость ветра – 15-20 м/с, а на западе, юге области порывы составят 23-28 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области прогнозируются сильные осадки – дождь, снег. На севере, юге, в горных районах области – туман, ночью на дорогах – гололедица. В горных районах региона порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области будет туманно, а днем на западе, севере области синоптики прогнозируют гололед. В северной части области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Днем 9 марта на востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Скорость ветра на юге, востоке области составит 15-20 м/с.

Также завтра во второй половине дня на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Скорость ветра на севере, в горных районах области будет равна 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области – низовая метель, гололед. Ночью на севере и востоке региона ветер достигнет скорости 15-20 м/с.

Ночью 9 марта на севере, западе Костанайской области ожидается низовая метель, днем –гололед. А порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Завтра на севере и западе Павлодарской области прогнозируют низовую метель. Порывы ветра на севере, западе региона – 15-20 м/с.

На юге, востоке и в горных районах Жетысуской области порывы ветра, как ожидается, составят 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер – временами будут достигать 23-28 м/с.

В Жамбылской области 9 марта прогнозируют туман.

Штормовое предупреждение для жителей городов

Алматы: 9 марта ночью и утром ожидается туман.

Кунаев: ночью также ожидается туман, порывы ветра достигнут 15 м/с.

Шымкент: во второй половине дня ожидается гроза.

Уральск: ночью – гололед, порывы ветра – до 18 м/с.

Петропавловск: ожидается низовая метель, скорость ветра – 15-20 м/с.

Кокшетау: синоптики прогнозируют низовую метель, порывы ветра – 15-20 м/с.

Костанай: утром и днем 9 марта ожидается гололед, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Павлодар: днем ожидается ветер, порывы которого достигнут 18 м/с.

Согласно информации на сайте "Казгидромета", скорость ветра 15-29 м/с считается опасным явлением погоды, 30 м/с и более – стихийное гидрометеорологическое явление.

При этом в соответствии с характеристикой времени суток первой половиной дня считается время с 09:00 до 13:00, а второй половиной дня – с 13:00 до 17:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012157-na-bolshey-chasti-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/