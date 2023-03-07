Ухудшение погоды прогнозируют 8 марта в Казахстане

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Международный женский день, 8 марта, в Казахстане, передает корреспондент NUT.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозам специалистов, большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием активного циклона с районов Каспийского моря, в связи с чем ожидаются осадки.

На севере, востоке пройдут сильные осадки (дождь, снег), а на юге, юго-востоке республики днем сильный дождь, обещают синоптики.

Лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, говорится в прогнозе.

По республике ожидается усиление ветра, в северной половине, на востоке, в центре республики - с низовой метелью. На юге страны вероятна гроза.

По всему Казахстану ожидаются туман и гололед.

На юге Северо-Казахстанской области предстоящей ночью возможен сильный снег.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской, на севере Абайской, ночью на западе и севере Павлодарской области ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Днем на юге и в горных районах Алматинской, а также на севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской областей пройдет сильный дождь. Такая же погода ожидается на севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области.

Синоптики предупреждают, что на западе, юге Павлодарской, в центре Абайской, на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской, а также в горных перевалах Туркестанской областей прогнозируется сильный ветер - порывы будут достигать 30 м/с.

Также в пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в южной столице объявлено штормовое предупреждение - 8 марта вечером ожидается сильный дождь и ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, что на официальном сайте ДЧС Алматинской области опубликованы правила поведения при сильном ветре.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012088-uhudshenie-pogody-prognoziruyut-8-marta-v-kazahstane/