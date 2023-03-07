Глава МВД – о штрафах за маты: Если молоток упал на ногу, это уже не нарушение

Марат Ахметжанов. Фото: polisia.kz

Глава МВД в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, насколько эффективным и рабочим будет наказание за нецензурную брань, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник, 6 марта, вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань. В связи с этим журналисты поинтересовались у главы МИД, насколько, по его мнению, эффективными будут новые правила, учитывая, что казахстанцы привыкли к резким словам.

"Я вам сразу скажу, что закон и ранее существовал, просто была ужесточена ответственность. Кроме того необходимо отметить, что закон был направлен в первую очередь на борьбу с вандализмом. У нас очень много было осквернений жилых домов, лифтов, и мы не могли привлечь к ответственности тех, кто совершал эти действия. Поэтому сегодня ужесточена ответственность именно за осквернение, за нарушение общественного порядка", – пояснил Марат Ахметжанов.

Вместе с тем, добавил он, ужесточена ответственность и за нецензурную брань.

"Она имеет свои квалифицирующие признаки, то есть реально должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм к обществу, то есть должен быть потерпевший, честь и достоинство которого задел хулиган, если он нарушил общественный порядок и его действия или слова не согласуются с моральными принципами нашего общества.

Но в жизни бывают разные ситуации: если молоток упал на ногу, то это уже не является нарушением общественного порядка", – резюмировал глава МВД.

Напомним, в начале января президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Позже в МВД разъяснили, что этим законом в стране ужесточается наказание за мелкое хулиганство, нецензурную брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах.

Кроме того, в казахстанских мессенджерах появилась информация о том, что якобы казахстанцы смогут свободно материться в общественных местах, если заранее оплатят штраф или приобретут абонемент. В МВД эти слухи опровергли, назвав сообщение фейком.

Как изменилось наказание за нецензурную брань и мелкое хулиганство

Если раньше за эти правонарушения налагался штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

Будут ли наказывать за мат в социальных сетях

За мат в социальных сетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан.

На каком языке нельзя материться

В полиции подчеркнули, что к административной ответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012045-glava-mvd-o-matah-esli-molotok-upal-na-nogu-eto-uzhe-ne-narushenie/