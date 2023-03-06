Гроза и снег с дождем ожидаются в мегаполисах Казахстана
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В понедельник, 6 марта, в Шымкенте и Астане объявлено штормовое предупреждение, а в Алматы прогнозируют теплую погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем термометры покажут +14...+16°C, ночью температура воздуха опустится до +4...+6°C. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
В Астане прогнозируют снег с дождем и -1...+1°C днем, ночью столбики термометров опустятся до -1...-3°C. Отметим, что в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра со скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с.
Штормовое предупреждение объявлено и в Шымкенте - здесь ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. При этом температура воздуха днем составит +18...+20°C и +10...+12°C ночью.
Напомним, ветер, метель, туман и гололед сегодня ожидаются еще в ряде регионов Казахстана.
Ранее мы рассказывали, как обезопасить себя в непогоду.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Как избежать травм при гололеде
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011817-groza-i-sneg-s-dozhdem-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/