Гроза и снег с дождем ожидаются в мегаполисах Казахстана

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 6 марта, в Шымкенте и Астане объявлено штормовое предупреждение, а в Алматы прогнозируют теплую погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем термометры покажут +14...+16°C, ночью температура воздуха опустится до +4...+6°C. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане прогнозируют снег с дождем и -1...+1°C днем, ночью столбики термометров опустятся до -1...-3°C. Отметим, что в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра со скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено и в Шымкенте - здесь ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. При этом температура воздуха днем составит +18...+20°C и +10...+12°C ночью.

Напомним, ветер, метель, туман и гололед сегодня ожидаются еще в ряде регионов Казахстана.

Ранее мы рассказывали, как обезопасить себя в непогоду.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011817-groza-i-sneg-s-dozhdem-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/