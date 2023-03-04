Объем воды увеличился в Аральском море

Аральское море. Иллюстративное фото: Antoine Gyori/AGP/Corbis/Getty Images

По данным специалистов, с октября 2022 года уровень воды в Аральском море повысился до 48 сантиметров. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Кызылординской области.

И.о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов отметил, что до сих пор объем воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27,0 млрд кубометров до 18,5 млрд кубометров, а уровень воды – до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).

"С октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или 48 сантиметров, а объем собранной воды составил 19,7 млрд кубометров", – заявил специалист.

Кроме того, подчеркивается, что в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 млн кубометров. При этом уже за 2 месяца текущего года поступило 803 млн кубометра воды.

Аральское море со спутника. Скриншот: Google Maps

Напомним, что снимки Аральского моря нередко показывают космонавты МКС.

Кроме того, в прошлом году о риске потери Малого Арала заявляли в парламенте Казахстана.

Что происходит с Аральским морем

За последние полвека объем Аральского моря уменьшился почти в 10 раз, и море разделилось на несколько условно самостоятельных водоемов. Об этом сообщается на официальном сайте Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.

При использовании современных технологий дистанционного зондирования Земли в 2021 году можно было наблюдать такие водные объекты как:

Северное Аральское море объемом около 20 кубических километров;

Западное Аральское море объемом 42,5 кубических километров;

озеро Тущибас объемом 1,7 кубических километров.

В силу глобальных климатических явлений, влиянием засушливого и маловодного периода наблюдается дальнейшая регрессия водных объектов Аральского моря, которое определяет увеличение концентрации мелкодисперсной соли при соле-пылевых бурях.

По данным специалистов, ежегодно с высохшего дна Аральского моря ветрами поднимается до 80 млн. тонн ядовитых солей.

"Согласно прогнозам, если существующая тенденция засоления водных объектов и почв продолжится, то большая часть сельскохозяйственных земель в бассейне реки Сырдарья (вероятно и в бассейне реки Амударья ситуация схожа) станет непригодной для орошаемого земледелия в течение нескольких десятилетий. Уровень солевого загрязнения рек будет непригодным и для питьевого водоснабжения. Данный вид загрязнения рек может нанести непоправимый ущерб экологическому и социально-экономическому развитию Кызылординской области", – отметили эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011742-obem-vody-uvelichilsya-v-aralskom-more/