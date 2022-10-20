О риске потери Малого Арала заявили в сенате Казахстана

Аральское море. Иллюстративное фото: DoctorEgg / Getty Images

Депутат Сената Мурат Бахтиярулы на пленарном заседании палаты призвал отремонтировать Кокаральскую плотину. Цена вопроса – более 4 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Мурат Бахтиярулы поднял вопрос о сохранении Малого Арала в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

Он напомнил, что в 2005 году в рамках проекта "Регулирование русла Сырдарьи и спасение Малого Арала" была построена Кокаральская плотина протяженностью 13 км. Этот проект, по его словам, финансировался за счет республиканского бюджета и средств Всемирного банка.

"Уровень воды на Малом Арале намного поднялся, рыбы стало больше, улучшилось благосостояние жителей региона, главное - улучшилась экологическая обстановка", – подчеркнул сенатор.

Однако, по его словам, на сегодня 200 метров плотины смыло водой, и этот участок нужно срочно ремонтировать.

Сметная документация проекта подготовлена, в августе этого года получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проекта составляет 4,5 млрд тенге.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов было выделено 500 млн тенге для начала реализации проекта за счет перераспределения бюджета Комитета водного хозяйства.

Однако в республиканском бюджете на 2023-2025 годы финансирование этого проекта не предусмотрено.

"Распоряжение президента об укреплении Кокаральской плотины осталось без внимания. Просим в трехлетнем бюджете выделить оставшиеся 4 млрд 82 млн тенге на завершение строительных работ по проекту. Если не удастся сохранить данную плотину, то произойдет экологическая катастрофа с потерей Малого Арала", – резюмировал сенатор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993595-o-riske-poteri-malogo-arala-zayavili-v-senate-kazahstana/