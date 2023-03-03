Астанчане смогут получить паспорт и удостоверение за один день через терминал в ЦОНе

Терминал по выдаче документов. Фото: polisia.kz

В столичном ЦОНе в пилотном режиме был запущен атоматизированный терминал по выдаче документов жителям города. Проект был разработан МВД совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает информационный медиапортал МВД Polisa.kz.

По информации ведомства, с помощью данного терминала жители Казахстана смогут самостоятельно оформить заявку на получение паспорта или удостоверения личности.

"В век цифрового развития современное общество не стоит на одном месте и диктует новые подходы к оказанию государственных услуг. Не является исключением и совершенствование предоставления услуги по документированию населения.

Впервые в Казахстане МВД совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запускает пилотный проект по оформлению гражданам паспорта и удостоверения личности с помощью "терминала документирования", – отметил глава МВД Марат Ахметжанов.

Терминал оборудован всеми необходимыми функциями:

камерами для прохождения автоматической биометрической идентификации личности по фотографии, имеющейся в базе данных МВД, и фотографирования;

сканером для учинения подписи;

QR-кодом для оплаты госпошлины.

Чтобы воспользоваться услугами терминала, необходимо:

заполнить все данные;

пройти биометрическую идентификацию;

сфотографироваться;

поставить подпись;

оплатить услугу по QR-коду.

"После подачи заявки через терминал услугополучателю нужно обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям. Процесс занимает несколько минут. Это удобно и быстро. Раньше при документировании населения все заполнялось вручную. При использовании "терминала документирования" не только сокращается время ожидания, но и снижается нагрузка на сотрудников миграционной службы", – говорится в сообщении МВД.

Терминал по выдаче документов. Фото: polisia.kz

Кроме того, в столичном ЦОНе также функционирует автоматизированный пункт выдачи готовых документов.

Отмечается, что данная технология повысит качество и скорость предоставляемых государством услуг, значительно сократит срок оформления документов, минимизирует коррупционные риски, так как все процессы будут абсолютно прозрачны.

Представители МВД испытали терминал и изготовили удостоверение личности. Канат Дарибаев стал первым человеком, воспользовавшимся новым аппаратом.

На официальном сайте госкорпорации "Правительство для граждан" говорится, что госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности – 690 тенге.

На сегодняшний день четыре терминала установлены в ЦОНе города Астана по адресу: улица Керей и Жанибек хандар, 4/1. В дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.

Добавим, что государственная корпорация "Правительство для граждан" является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу «одного окна», регистрации залогов движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, технического обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра, пенсионного и социального обеспечения.

Напомним, в ноябре прошлого года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что казахстанцам теперь доступен цифровой паспорт.

Цифровой паспорт можно применять только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности, например, при потере удостоверения или истечении его срока годности.

А 1 марта этого года замминистра обороны сообщил о запуске в Казахстане SMS-оповещения для призывников об отсрочке или освобождении от армии – до этого времени гражданам призывного возраста нужно было ходить по учреждениям со справками и документами и доказывать, что они имеют право не идти в армию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011691-astanchane-smogut-podavat-zayavku-na-poluchenie-dokumentov-cherez-terminal-v-tsone/