В Казахстане оцифровали паспорт

Смартфоны. Иллюстративное фото: Robert Michael / Picture Alliance / Getty Images

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что казахстанцам теперь доступен цифровой паспорт.

"Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа.

После введения и положительного опыта использования цифрового удостоверения мы решили перевести в "цифру" еще и паспорт. Он уже сейчас доступен в мобильном приложении eGov Mobile", – говорится в его публикации.

Отмечается, что цифровой паспорт можно применять только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности, например, при потере удостоверения или истечении его срока годности.

В Казахстане в цифровой формат уже переведены 18 документов – удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельства о рождении и браке и другие документы.

Напомним, в октябре в Казахстане электронные версии документов приравняли к бумажным. Имея электронный документ, житель страны может получить все привычные услуги, в том числе и финансовые: оформление кредита или другого банковского продукта, обмен валюты, оформление пенсионных выплат и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1996437-v-kazahstane-otsifrovali-pasport/