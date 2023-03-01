В каких войсках хотят служить казахстанцы, рассказали в Минобороны

Военнослужащие. Иллюстративное фото: Министерство обороны Республики Казахстан

На брифинге в СЦК представители Минобороны расcказали, какие войска популярны среди казахстанцев призывного возраста, передает корреспондент NUR.KZ.

"Популярны, в первую очередь, десантно-штурмовые войска, служба государственной охраны. Некоторые желают служить в регионах, где расположены воинские части подразделения пограничной службы. Например, восточные и южные регионы.

В основном, вся молодежь, все хотят стать десантниками и морскими пехотинцами. (…) Десантные войска, в народе говорят, это элитные войска, которые совершают прыжки.

Система подготовки солдат, офицеров абсолютно другая по сравнению с сухопутными войсками, поэтому многие желают попасть в десантно-штурмовые войска", – сообщил глава департамента организационно-мобилизационной работы генштаба ВС Бауыржан Артыков.

Замминистра МО Дархат Ахмедиев на брифинге также добавил, что среди молодежи есть тренд на десантные войска.

Отметим, что согласно официальному сайту Минобороны РК, Десантно-штурмовые войска - это высокомобильный и оснащенный современной техникой род войск, который способен выполнять задачи, как в боевых порядках, так и в отрыве от главных сил, в том числе в тылу противника.

6 июля 2000 года указом президента страны в Вооруженных Силах Республики Казахстан созданы Мобильные силы, которые в дальнейшем были реформированы в Аэромобильные войска, а в 2017 году обрели современную структуру и преобразованы в Десантно-штурмовые войска.

Напомним, что сегодня в МО заявили об отмене выдачи военного билета тем казахстанцам, которые не проходили воинскую службу.

Также в МО сообщили о переходе на автоматическое введение отсрочки или освобождении от службы в армии – раньше призывникам приходилось самостоятельно собирать документы и подавать обращение через Egov.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011367-v-kakih-voyskah-hotyat-sluzhit-kazahstantsy-rasskazali-v-minoborony/