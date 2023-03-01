В Казахстане перестанут выдавать военный билет тем, кто не проходил воинскую службу

Военный билет. Фото: NUR.KZ/Виктор Николаев

На брифинге в СЦК замминистра обороны сообщил о том, что в Казахстане отменят выдачу удостоверений о приписке призывникам и военных билетов для лиц, не проходивших службу, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ближайшее время будут запущены процессы отмены обязательной постановки и снятия с воинского учета, при перемене места жительства постановка и снятие с воинского учета военнообязанного и призывника будет происходить в автоматическом режиме, без посещения МОВУ с прикреплением по постоянному месту жительства.

Также будут запущены процессы отмены выдачи удостоверений о приписке призывникам и военных билетов лицам, не проходившим воинской службы. В рамках повышения привлекательности прохождения воинской службы военные билеты будут выдаваться только проходившим воинскую службу", – сообщил замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

Напомним, что также в МО сегодня сообщили о запуске в Казахстане автоматической отсрочки и освобождении от службы в армии – ранее граждане должны были доказывать это право и самостоятельно создавать обращение на Egov.

Отметим, что согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", военный билет – это единый бессрочный личный учетно-воинский документ гражданина, определяющий его принадлежность к воинской службе и отношение к воинской обязанности.

Кроме того, согласно положениям данного закона, воинский учет – система учета и анализа количественных и качественных данных о призывниках, военнослужащих и мобилизационных ресурсах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011362-v-kazahstane-perestanut-vydavat-voennyy-bilet-tem-kto-ne-prohodil-voinskuyu-sluzhbu/