В Казахстане перестанут выдавать военный билет тем, кто не проходил воинскую службу
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На брифинге в СЦК замминистра обороны сообщил о том, что в Казахстане отменят выдачу удостоверений о приписке призывникам и военных билетов для лиц, не проходивших службу, передает корреспондент NUR.KZ.
"В ближайшее время будут запущены процессы отмены обязательной постановки и снятия с воинского учета, при перемене места жительства постановка и снятие с воинского учета военнообязанного и призывника будет происходить в автоматическом режиме, без посещения МОВУ с прикреплением по постоянному месту жительства.
Также будут запущены процессы отмены выдачи удостоверений о приписке призывникам и военных билетов лицам, не проходившим воинской службы. В рамках повышения привлекательности прохождения воинской службы военные билеты будут выдаваться только проходившим воинскую службу", – сообщил замминистра обороны Дархан Ахмедиев.
Напомним, что также в МО сегодня сообщили о запуске в Казахстане автоматической отсрочки и освобождении от службы в армии – ранее граждане должны были доказывать это право и самостоятельно создавать обращение на Egov.
Отметим, что согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", военный билет – это единый бессрочный личный учетно-воинский документ гражданина, определяющий его принадлежность к воинской службе и отношение к воинской обязанности.
Кроме того, согласно положениям данного закона, воинский учет – система учета и анализа количественных и качественных данных о призывниках, военнослужащих и мобилизационных ресурсах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011362-v-kazahstane-perestanut-vydavat-voennyy-bilet-tem-kto-ne-prohodil-voinskuyu-sluzhbu/