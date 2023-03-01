Огромную очередь в спецЦОНе в Актау сняли на видео

Очередь. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

Очевидцы сняли столпотворение у спецЦОНа в Актау. Как оказалось, ажиотаж вывала легализация иностранных авто, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу филиала НАО "Правительство для граждан" региона.

Ролик был опубликован в сторис паблика 112_aktau в Instagram. На кадрах видно много людей, которые хотят попасть внутрь здания.

В пресс-службе областного филиала пояснили, что очередь связана с легализацией иностранного автотранспорта.

Замдиректора некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Мангистауской области Талгат Накишев прокомментировал ситуацию.

"Очередь напрямую связана с легализацией автотранспорта. В этой связи хочу сказать автовладельцам, что нет необходимости создавать большие очереди, так как легализация иностранных автомобилей продлится до 1 июля 2023 года. Отмечу, что в первой половине дня наши специалисты быстро обрабатывают и распределяют документацию, которую мы принимаем от наших граждан", - пояснил он.

Как объяснил замдиректора, из 4 операторов спецЦОНа трое задействованы в выдаче талонов по услуге легализации.

После оформления автовладельцы получают готовые документы через 15-20 минут.

"Мы делаем все возможное, чтобы нашим клиентам было удобно получать услуги", - подчеркнул Накишев.

В пресс-службе напомнили, что спецЦОН принимает граждан в будние дни с 09:00 до 18:00 без обеда, в субботу - с 09:00 до 14:00. Выдача готовых документов - до 20:00.

Напомним, что 23 января текущего года в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Ранее мы писали о процессе прохождения легализации иностранных авто.

Как пройти процедуру легализации иностранных авто:

В первую очередь необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz. Автовладельцы, которые не имеют доступа к компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны. Ведутся работы по получению сервиса в приложениях БВУ (Kaspi, HomeBank). Регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.

Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. После того как вы подали заявку и вам было отказано, ехать в спецЦОН не следует: для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит Вам забронировать посещение в спецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать спецЦОН, в который вы поедете на осмотр авто, указать дату и время. Без бронирования очереди посетителей обслуживать не будут.

для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит Вам забронировать посещение в спецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать спецЦОН, в который вы поедете на осмотр авто, указать дату и время. На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при спецЦОНе за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение "ЦОН".

После успешного прохождения сверки вы можете пройти в здание спецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит вас сдать оригинал документа, подтверждающего право собственности на авто, иностранный технический паспорт.

После этого необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт – 4 313 тенге, за госномер – 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.

После оплаты в тот же день вам будет выдан технический паспорт и госномерные знаки Республики Казахстан.

Стоит отметить, что утвержденные правила по легализации будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011331-ogromnuyu-ochered-v-spetstsone-v-aktau-snyali-na-video/