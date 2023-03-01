Дождь, снег и +18 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в первый день весны

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В первый день весны в Шымкенте и Алматы ожидается теплая погода без осадков, а в Астане прогнозируют снег с дождем. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается погода без осадков, термометры покажут +9...+11°C днем и от до +2°C ночью. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня, как обещают синоптики, будет солнечно, днем температура воздуха прогреется до +16...+18°C, ночью похолодает до +2...+4°C. Осадков в третьем мегаполисе не будет, но горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 5-10 м/с.

Жителей Астаны сегодня ждут снег с дождем и сильный ветер со скоростью 9-14 м/с и с порывами до 17-22 м/с. Днем температура воздуха в столице составит +1...+3°C, ночью - от +1 до -1°C.

Отметим также, что в ряде регионов страны сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при сильном ветре.

Если вы находитесь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011241-dozhd-sneg-i-18-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-vesny/