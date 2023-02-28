До 14 градусов тепла ожидается в казахстанских мегаполисах в последний день зимы

Зима в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В последний день зимы в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а в Астане объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, 28 февраля в Алматы осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут +8...+10°C, ночью похолодает до 0...-2°C. Скорость ветра в мегаполисе составит 0-5 метров в секунду.

Теплая погода без осадков ожидается и в Шымкенте. Здесь прогнозируют днем 13-14°C тепла, ночью температура воздуха опустится до 0...+2°C. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

В Астане днем ожидается от до 0 до -2°C, ночью столбики термометров опустятся до -3...-5°C. Астанчан предупреждают о сильном ветре со скорость 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Из-за сильного ветра в столице объявлено штормовое предупреждение.

Согласно шкале Бофорта на сайте Гидрометцентра России, ветер со скоростью от 15 до 20 метров в секунду характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий". Ветер такой силы способен качать стволы деревьев.

Что делать при сильном ветре

Если вы находитесь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011070-do-14-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-kazahstanskih-megapolisah-v-posledniy-den-zimy/