Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана в первый день весны

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение - непогода ожидается в первый день весны на большей части страны, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

1 марта на юге, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере и западе Актюбинской области будет туман и гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В среду в центре Кызылординской области прогнозируют туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, в центре области днем 15-20 м/с.

На западе, юге и в центре Мангистауской области в первый день весны ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области завтра возможны осадки в виде дождя и снега. На севере, западе, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области 1 марта ожидаются туман и гололед. Ветер западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

Завтра на юге Улытауской области возможен туман. Днем на западе, севере области прогнозируются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В первый день весны на севере и востоке Костанайской области синоптики пообещали низовую метель. На юге области сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на западе, севере области прогнозируется низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области завтра возможны осадки (дождь и снег), а также низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

В северной половине Павлодарской области 1 марта тоже ожидаются осадки и низовая метель с гололедом. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20, на западе области порывы 23 м/с.

Отметим, что на официальном сайте ДЧС Алматинской области опубликованы правила поведения при сильном ветре.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011232-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-bolshinstve-regionov-kazahstana-v-pervyy-den-vesny/