"Кто строит в горах, это наши будущие клиенты": глава МЧС об оползнях под Алматы

Снос дома. Иллюстративное фото: AFP via Getty Images

Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин в кулуарах кабмина заявил об опасности строить дома в горах в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин сообщил, что о рисках должны думать не только в МЧС и в акиматах, которые дают разрешение на отвод земли, разрешение на строительство, а также сами жители.

"Видно явно, что там подрезанные склоны, которые рано или поздно обязательно...Я всегда говорю: "Кто строит в горах, это наши будущие клиенты", потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются - сейсмоопасные участки, и ослабление грунта приводит к тому, что произошло вчера", - заявил он.

В целом, граждане, по его словам, нужно руководствоваться здравым смыслом.

"Мое мнение, здравый смысл человека, строить под склоном, который может прийти к нему в дом от землетрясения или переувлажнения, это не нормально", - резюмировал глава МЧС.

Напомним, накануне в селе Бесагаш Алматинской области из-за обильных осадков сошел оползень. В результате произошедшего были повреждены дома.

Отметим, что на официальном сайте МЧС РК говорится, что оползень — это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползень образуется в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности. Причиной схода оползней могут быть размывы берегов, уничтожение естественного упора при рытье выемок, разрушение дорожных склонов, чрезмерный вынос грунта, вырубка леса, неразумное ведением сельского хозяйства на склонах. Ч

Также стоит упомянуть, что Алматинская область является сейсмоопасным районом. Об этом на днях заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев. Он также подчеркнул, что к таким районам относятся не только Алматы и Алматинская область, но и Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011145-kto-stroit-v-gorah-eto-nashi-buduschie-klienty-glava-mchs-ob-opolznyah-pod-almaty/