Оползень сошел в Алматинской области: повреждены несколько домов (фото, видео)

Оползень в Бесагаше. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В селе Бесагаш Алматинской области из-за обильных осадков сошел оползень. Пострадавших среди людей нет, однако сошедший грунт повредил дома, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Видеоролик, на котором запечатлены последствия схода оползня, опубликовала Instagram-страница kris_p_talgar.

В Департаменте по ЧС Алматинской области подтвердили, что 27 февраля в 09:50 поступило сообщение о самопроизвольном сходе грунта в коттеджном городке Бурабай села Бесагаш Талгарского района.

По предварительной версии, причиной оползня стали обильные осадки в виде дождя и снега, продолжавшиеся в регионе двое суток.

"Из-за осадков произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену.

Сошедший грунт, повредив оконные проемы одного из домов, зашел во внутренние помещения. В другом доме от удара появились трещины в стенах", - говорится в сообщении ДЧС.

Последствия схода оползня в Бесагаше. Фото: ДЧС Алматинской области

Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

На место ЧП были направлены сотрудники ДЧС, "Казселезащиты", местных исполнительных органов. Создана комиссия по установлению точной причины происшествия и причиненного ущерба.

Последствия схода оползня в Бесагаше. Фото: ДЧС Алматинской области

Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 360 кубических метров.

"Четверо жильцов одного из домов находятся у соседей, пятеро жильцов другого находятся в Алматы", - добавили в департаменте.

Что такое оползень

На сайте МЧС РК сообщается, что оползень — это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползень образуется в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности.

Причиной схода оползней могут быть размывы берегов, уничтожение естественного упора при рытье выемок, разрушение дорожных склонов, чрезмерный вынос грунта, вырубка леса, неразумное ведением сельского хозяйства на склонах.

Как пишет МЧС, ссылаясь на международную статистику, до 80% современных оползней связано с деятельностью человека.

Отмечается также, что в Казахстане самый большой оползень за последние 50 лет сошел в апреле 2018 года близ озера Кольсай в Алматинской области.

Как действовать при оползне

На сайте ДЧС Алматинской области даны рекомендации жителям селеопасных регионов:

Следует воздержаться от походов в горы в селеопасный период.

Заранее определите возможные места и примерные границы оползней в вашем регионе.

При появлении признаков приближающегося оползня (заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды на оползнеопасных склонах) сообщить в службу ЧС ( 101, 112 ).

). Следите за новостями, слушайте радио.

При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть.

Приготовьтесь к немедленной эвакуации. В зависимости от скорости смещения оползня действуйте по ситуации.

При эвакуации необходимо взять с собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки - теплые вещи и продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011081-opolzen-soshel-v-almatinskoy-oblasti-povrezhdeny-neskolko-domov-foto-video/