Дожди и потепление до +20: какой будет погода в Казахстане в первые дни весны

Женщина с коляской. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в последний день зимы и в первые два дня весны этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

По данным специалистов, в ближайшие трое суток, с 28 февраля по 2 марта, на большей части страны ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега - их вызовет Атлантический циклон с большими запасами влаги и тепла.

Кроме того, казахстанцев предупреждают о гололеде, туманах и порывистом ветре, на северо-западе и севере республики ожидается также низовая метель.

Лишь в восточных регионах 28 февраля и 1 марта под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков.

Синоптики также обещают постепенное потепление в стране. На севере столбики термометров поднимутся до +3...+5°C , на юге потеплеет до +15...+20°C, а вот жителей западных и северо-западных областей ждет похолодание до 0...-10°C.

Ранее мы рассказывали о правилах поведения в непогоду.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011014-dozhdi-i-poteplenie-do-20-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-pervye-dni-vesny/