Потепление ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана

Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неделя для жителей Астаны, Алматы и Шымкента начнется с небольшого потепления. Кроме того, во всех трех мегаполисах сегодня ожидается ясная погода. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается солнечный день с переменной облачностью. Днем температура воздуха будет находиться на уровне -5…-7 градусов, а ночью – опустится до -6…-8 градусов. Скорость ветра в столице составит 9-14 м/с.

Днем в Алматы ожидается потепление до +3…+5 градусов, ночью же столбики термометров покажут -2…-4 градуса. Осадков в южной столице сегодня не ожидается. Скорость ветра – 0-5 м/с.

Жителей Шымкента ждет солнечный и теплый понедельник – дневная температура воздуха составит +9...+11 градусов. Тем не менее ночью ожидается похолодание до -1…-3 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 5-10 м/с.

Добавим, что синоптики объявили штормовое предупреждение для восьми регионов Казахстана: Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской и Костанайской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010910-poteplenie-ozhidaetsya-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana/