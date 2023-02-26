Ветер, туман и гололед: непогода ожидается в восьми регионах Казахстана
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Казахстанские синоптики предупредили жителей восьми регионов страны об ухудшении погодных условий. Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте РГП "Казгидромет".
По прогнозам метеорологов, завтра, 27 февраля, в Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с. В Уральске также будут туман, гололед и порывистый ветер со скоростью 18 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 23-28 м/с. Жителей Петропавловска ждет такая же погода.
В Актюбинской области ожидается низовая метель, а также будет порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.
В Акмолинской области и Кокшетау синоптики обещают только ветер с порывами до 23 м/с.
Ветреной будет погода также в Туркестанской и Павлодарской областях. Там скорость ветра составит 15-20 м/с.
В Кызылординской области ожидается туман.
В Костанайской области и городе Костанае ожидаются низовая метель и порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.
Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.
При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010899-veter-tuman-i-gololed-nepogoda-ozhidaetsya-v-vosmi-regionah-kazahstana/