Ветер, туман и гололед: непогода ожидается в восьми регионах Казахстана

Метель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские синоптики предупредили жителей восьми регионов страны об ухудшении погодных условий. Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам метеорологов, завтра, 27 февраля, в Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с. В Уральске также будут туман, гололед и порывистый ветер со скоростью 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами до 23-28 м/с. Жителей Петропавловска ждет такая же погода.

В Актюбинской области ожидается низовая метель, а также будет порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Акмолинской области и Кокшетау синоптики обещают только ветер с порывами до 23 м/с.

Ветреной будет погода также в Туркестанской и Павлодарской областях. Там скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается туман.

В Костанайской области и городе Костанае ожидаются низовая метель и порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010899-veter-tuman-i-gololed-nepogoda-ozhidaetsya-v-vosmi-regionah-kazahstana/