Директора школы в Атырау наказали за сожженное на Масленицу чучело (видео)

Сожжение чучела во дворе школы. Кадр из видео: YouTube/Ерекше

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как во дворе учебного заведения в честь Масленицы развели большой костер и сожгли чучело. Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев прокомментировал данный инцидент, передает "Ак Жайык".

По данным издания, инцидент произошел во дворе школы №8 города Атырау.

"Ученики и преподаватели развели большой костер, чтобы отпраздновать проводы Масленицы, главным элементом которых является сжигание чучела, символизирующего этот древний восточнославянский праздник", – говорится в публикации.

Отмечается, что многие пользователи соцсетей возмутились разведением большого костра рядом с учебным заведением без контроля со стороны сотрудников ДЧС.

"Такие пожароопасные мероприятия нельзя проводить на территории учебных заведений, тем более об этом не были уведомлены ни сотрудники ДЧС, ни городского отдела образования. Поэтому в качестве наказания директору школы вынесен строгий выговор", – сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Добавим, что, согласно информации на РИА Новости, масленица – древний славянский праздник, пришедший из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

По одной из версий, название "масленица" возникло потому, что на этой неделе, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молочные продукты еще можно было употреблять.

Основным угощением и символом Масленицы являются блины. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье.

В воскресенье – это заключительный "прощеный день", когда просят прощения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу. В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливают в центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, песнями, танцами.

Ранее мы писали, что в этом году Масленица началась 20 февраля и завершится сегодня, 26 февраля.

Напомним, в январе в Костанайской области директор школы уволилась после того, как в Сети появилось открытое письмо от имени учителей, в котором они жаловались на оскорбления, регулярный досмотр личных телефонов и поборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010875-direktora-shkoly-v-atyrau-nakazali-za-sozhzhennoe-na-maslenitsu-chuchelo-video/