Директор школы уволилась после инцидента с открытым письмом в Костанайской области

Школа. Фото: kstnews.kz

В Сети появилось открытое письмо от имени учителей школы села Мичуринское. После этого директор учебного заведения уволилась. Информацию об этом подтвердили в Управлении образования Костанайской области, передает газета "Костанайские новости".

В открытом письме педагоги жаловались на оскорбления, регулярный досмотр личных телефонов и поборы. Родители их поддержали.

"Директор Даданова часто позволяет себе оскорблять детей. Так, например, она может назвать ребенка стукачом, бездарем и прочими унижающими честь и достоинство словами", - отмечают они.

Между тем часть коллектива выступила в защиту директора Айнаш Дадановой, называя факты, описанные в открытом письме, клеветой, которую несколько учителей распространяют в соцсетях.

При этом в Управлении образования Костанайской области сообщили, что изучением всех обстоятельств сейчас занимается рабочая группа, а директор Мичуринской школы уволилась. В ведомстве уточнили, что причиной стало ухудшение состояния здоровья Айнаш Дадановой.

Отметим, что согласно Закону "О статусе педагога", педагогическая этика основывается на принципах законности, добросовестности, ответственности, уважения чести и достоинства личности. Ее нарушение является дисциплинарным проступком и влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с утвержденными правилами, основными принципами педагогической этики являются добросовестность, честность, уважение чести и достоинства личности (не допускается применение методов физического, морального и психологического насилия по отношению к участникам образовательного процесса), патриотизм, уважение общечеловеческих ценностей и толерантность, непрерывность профессионального развития и профессиональная солидарность.

Так, педагог должен заботиться о престиже профессии, уважать честь и достоинство коллег, не допускать действий, наносящих ущерб авторитету учительства.

Также не допускается в какой бы то ни было форме злоупотреблять доверием своих коллег, мешать им выполнять профессиональные обязанности, наносить им какой-либо ущерб.

"Педагог оказывает содействие коллегам в повышении уровня теоретического и методического мастерства, в развитии творческих способностей, приходит на помощь к коллегам, попавшим в беду. Профессиональная солидарность не может служить оправданием неправды и несправедливости", - отмечается в правилах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006093-direktor-shkoly-uvolilas-posle-intsidenta-s-otkrytym-pismom-v-kostanayskoy-oblasti/