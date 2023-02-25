Сильные осадки ждут жителей двух казахстанских мегаполисов в субботу

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В субботу, 25 февраля, осадки пройдут сразу в двух крупных городах на юге. Об этом предупредили специалисты госметеослужбы "Казгидромет" в своей ежедневной сводке.

В Астане днем ожидается переменная облачность и усиление ветра до 9-14 м/с. Осадков не предвидится. Температура воздуха составит от -12 до 14 °C.

В Алматы синоптики ожидают увеличение облачности, осадки, временами – сильные (дождь, мокрый снег), а также туман и гололед. Ветра при этом не будет, а температура воздуха ожидается плюсовая – в районе 3 °C.

В Шымкенте будет облачно и почти безветренно (3 м/с), ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами – туман, гололед. Температура воздуха составит в районе +1 °C.

Как отмечает "Казгидромет", опасным погодным явлением считается ветер со скоростью выше 15 м/с, а со скоростью 30 м/с и более – стихийным гидрометеорологическим явлением.

Днем ранее жителей Алматы также предупредили о риске схода снежных лавин – горожан, дабы обезопасить себя, призвали воздержаться от походов в горы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010827-silnye-osadki-zhdut-zhiteley-dvuh-kazahstanskih-megapolisov-v-subbotu/