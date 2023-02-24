Выезд из Астаны перекрыли во всех направлениях

Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Движение для всех видов транспортных средств за пределы Астаны во всех направлениях закрыто, предупреждает жителей столицы МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"ДП города Астаны в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков, а также образованием сильной гололедицы предупреждает воздержаться от поездок", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение для всех видов машин за пределы столицы во всех направлениях закрыто.

Добавим, что, по данным на официальном сайте РГП "Казгидромет", 24 февраля в Астане объявлено штормовое предупреждение, ожидается гололед.

Между тем, согласно информации на сайте "Электронного правительства", для предотвращения вероятности получения травмы при гололеде необходимо:

одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);

передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен);

обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли; при движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус);

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падают у стен зданий;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу;

если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи;

гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010643-vyezd-iz-astany-perekryli-vo-vseh-napravleniyah/