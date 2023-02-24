Сильный дождь, гололед и туман ожидаются в казахстанских мегаполисах

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

В пятницу, 24 февраля, в Алматы ожидается погода без осадков, а в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Алматы ожидается переменная облачность, осадков в южной столице не будет, а термометры покажут днем +13...+15 градусов, ночью - 0...+2 градуса. скорость ветра составит 0-5 м/с.

Астанчан предупреждают о непогоде: в столице сегодня днем ожидается -7...-9 градусов, сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -18...-20 градусов.

Из-за низовой метели и гололеда здесь объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, вечером полиция сообщала, что из-за непогоды закрыты все выезды из города.

В Шымкенте сегодня также объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и снега, а также из-за тумана, гололеда и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с. При этом температура воздуха в третьем мегаполисе днем составит +14...+16 градусов, ночью - от 0 до +2 градусов.

Как отмечается на портале "Электронного правительства", из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010666-silnyy-dozhd-gololed-i-tuman-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/