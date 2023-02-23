20 градусов тепла и снег с дождем: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 23 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а в Астане объявлено штормовое предупреждение. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня осадков не будет, днем в южной столице столбики термометров поднимутся до отметок в +12...+14 градусов, ночью опустятся до +2...+4 градусов. Скорость ветра в мегаполисе составит 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте днем также ожидается погода без осадков, температура воздуха составит +18...+20 градусов. Ночью в третьем мегаполисе прогнозируют дождь и от 0 до 2 градусов тепла. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В Астане днем ожидаются осадки в виде снега с дождем, при этом термометры покажут 0...+2 градуса. К ночи осадки прекратятся, а температура воздуха опустится до -7...-9 градусов.

Кроме того, в столице объявлено штормовое предупреждение из-за низовой метели, гололеда и сильного ветра со скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с.

Как сообщается на сайте ДЧС Алматинской области, при ветре скоростью 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре скоростью до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено также в десяти регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010481-20-gradusov-tepla-i-sneg-s-dozhdem-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/