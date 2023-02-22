Резкое похолодание пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Мороз. Иллюстративное фото: NataliaSokko / Getty Images

Казахстанцев предупредили о надвигающихся морозах: в ближайшие дни - 23-25 февраля - в республике прогнозируют резкое похолодание и осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, на территорию Казахстана с запада на северо-восток будет смещаться холодный антициклон, который принесет прояснение погоды и понижение температуры.

Отмечается, что на юге и юго-востоке страны, с прохождением фронтальных разделов, 25 февраля ночью пройдут осадки, днем - дожди, временами - сильные осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

Помимо этого, по республике ожидаются туманы, порывистый ветер, в северной половине республики - с низовой метелью.

Днем 24 февраля на юге республики ожидается гроза.

В эти дни ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

на западе страны ночью - от -0...-15°С до -5...-23°С;

на северо-западе - от -7...-15 до -17....-28°С;

на севере и в центре - от +1...-13°С до -13...-25°С;

на востоке - колебание от 0...-13°С до -6...+2°С;

на юге, юго-востоке страны ночью - понижение 0...+8°С;

в горных районах юго-востока -5...-13°С, днем - резкое понижение от 7...+21°С до -6...+7°С.

На официальном сайте "Электронного правительства" изложены рекомендации по поводу того, как обезопасить себя в пути при сложных метеорологических условиях зимой.

Так, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо в первую очередь постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.

Зимой в пути надо быть очень осторожным не только тогда, когда обещают холода, но и всегда - ведь зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где очень часто бушуют бураны.

Лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта: несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Специалисты предупреждают: самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Собираясь в дорогу в зимнее время, рекомендуется тщательно планировать и продумывать все до деталей: в аварийной ситуации каждая мелочь важна.

В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой, или пластмассовые конусы.

Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой, или пластмассовые конусы. Также берите с собой продукты питания, в том числе сухой паек, питьевую воду примерно на 1-2 дня, теплую запасную одежду, аптечку, сотовый телефон. Перед дорогой зарядите его, проверьте, чтобы на балансе было достаточно единиц, чтобы при необходимости могли без проблем звонить спасателям и близким.

Если ваш автомобиль на дизеле, или вы дальнобойщик, то рекомендуется иметь литров 10 керосина в багажнике. При низкой температуре дизель начинает сгущаться, тогда надо добавлять сверху керосин, и топливо не будет сгущаться и будет нормально работать. Или можно использовать специальные добавки для разжижения топлива, они тоже есть в продаже, поэтому берите с собой или керосин, или специальные добавки.

Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".

Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.

При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой.

Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010399-rezkoe-poholodanie-poobeschali-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/