Дождь, снег и до 17 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана

Мужчина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 22 февраля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается плюсовая температура воздуха. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в Алматы сегодня осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +9...+11 градусов, ночью похолодает до 0...+2 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 0-5 метров в секунду.

Отмечается, что с 22 по 24 февраля в горных районах Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках. Возможны разливы и подтопления.

В Шымкенте сегодня прогнозируют дождь, столбики термометров днем покажут +15...+17 градусов, ночью - 4-6 градусов тепла. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

В Астане также сегодня ожидается плюсовая температура и осадки: днем в главном городе страны прогнозируют дождь со снегом и 1-3 градуса тепла. Ночью температура воздуха опустится до -4...-6 градусов.

В столице, как и еще в ряде регионов, сегодня объявлено штормовое предупреждение. Астанчан предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с и гололедице.

На официальном сайте МЧС РК сообщается, что гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния и образующий скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где из-за движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.

По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом.

Основное условие для безопасного движения на дорогах во время гололеда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность.

Как пешеходам обезопасить себя во время гололедицы

Как пишут спасатели, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололедице:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010331-dozhd-sneg-i-do-17-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/