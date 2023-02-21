Туманы и метели: почти во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

В среду, 22 февраля, неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться практически во всех областях республики. Кроме того, в ряде регионов возможны подтопления из-за интенсивного таяния снега, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане 22 февраля днем ожидаются дождь и снег, на дорогах – гололедица.

На западе, севере Кызылординской области – гололед и туман.

На севере, востоке и юге Атырауской области прогнозируются туман и гололед. В Атырау – туман, гололед и ветер с порывами до 15-18 м/с.

Кроме того, ночью и утром 22 февраля на западе и севере Мангистауской области возможен гололед.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке, севере области, а также в городе Актобе – гололед.

Жителей севера и востока Жетысуской области синоптики предупредили о ветре с порывами до 15-20 м/с. При этом в районе Жаланашколя порывы могут достигать 23-28 м/с.

Ночью на севере Туркестанской области ожидается туман, а на западе, юге и востоке Западно-Казахстанской области – низовая метель и гололед.

Также днем на большей части Акмолинской области выпадут осадки в виде снега и дождя. Ночью в западной половине, днем на западе, севере, востоке региона ожидается низовая метель. На севере, западе и юге области – туман и гололед. Порывы ветра здесь временами могут достигать 23 м/с.

На севере и юге Карагандинской области ожидаются туман и гололед. Днем на севере, востоке региона – низовая метель. В Караганде ночью и утром прогнозируется туман.

Кроме того, 22 февраля на севере и востоке Улытауской области, а также в Караганде ожидаются низовая метель, туман и гололед.

На севере, юге и в центре Абайской области ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 15-20 м/с. Днем же порывы здесь могут доходить до 25 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, метель, гололед.

Также и на большей части Костанайской области в среду ожидаются снег, дождь и метель. На западе, севере региона – туман. На юге и востоке области – гололед.

На большей части Северо-Казахстанской области пройдут дождь и снег, может образоваться гололед. На севере, западе и юге области – низовая метель, на западе – туман.

На юге, севере и в горных районах Жамбылской области образуется туман. В горных районах области – порывы ветра до 15-20 м/с, а утром и днем – до 23-28 м/с.

На западе и севере Алматинской области, а также в городе Конаеве ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, сильный ветер с порывами до 15-20 м/с ожидается:

в Астане;

в центре Кызылординской области;

на юге и западе Атырауской области;

на западе, в центре Мангистауской области порывы;

ночью на западе, а днем – на севере, юге и в центре Актюбинской области;

на севере и в горных районах Туркестанской области (днем с порывами до 25 м/с), а также в Туркестане;

на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области;

ночью на севере, востоке Карагандинской области, днем на большей части региона;

в Улытауской области;

утром и днем на западе, юге и востоке Павлодарской области;

ночью в Костанайской области (с порывами до 25 м/с на севере и западе региона), днем – на юге и востоке;

ночью на большей части Северо-Казахстанской (с порывами до 25 м/с), днем – на севере, востоке и юге области.

"В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 22 по 24 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областях, а также в горных районах города Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – также предупредили синоптики.

Как не получить травмы при гололеде

Отметим, что при неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами, как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

меняйте колеса автомобиля на зимние шины;

не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010317-tumany-i-podtopleniya-pochti-vo-vseh-regionah-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/