Митинг на тему "телесной автономии" пройдет 8 марта в Алматы

Марш феминисток в Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В акимате Алматы ответили на вопрос о том, состоится ли в этом году марш на 8 марта, заявку на который традиционно подали феминистки в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

"20 февраля текущего года от представителей феминистских движений поступили уведомление и заявление на проведение митинга и шествия 8 марта на тему: "За телесную автономию, против сексуализированного насилия". Постановлением акимата города Алматы от 21 февраля 2023 согласовано проведение вышеуказанного митинга 8 марта 2023 года с 15:00 до 17:15 в парке имени Ганди", – сообщили в УОР.

Что касается марша на 8 марта, то в ведомстве заявили, что, в соответствии с законодательством, срок рассмотрения заявления на проведение шествия составляет 7 рабочих дней со дня его регистрации - до 28 февраля.

В воскресенье, 5 февраля, в Алматы прошел санкционированный митинг, организованный казахстанскими феминистскими организациями. Активистки пытались добиться разрешения провести марш 8 марта.

В прошлом году, напомним, в Международный женский день состоялся согласованный митинг феминисток за право на участие женщин в политике. А прошедший в 2021 году марш феминисток собрал порядка 300 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010349-miting-na-temu-telesnoy-avtonomii-proydet-8-marta-v-almaty/