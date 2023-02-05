Феминистки устроили "митинг за митинг" в Алматы (видео)

Марш феминисток в Алматы в 2021 году. Архивное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В воскресенье, 5 февраля, в Алматы прошел санкционированный митинг, организованный казахстанскими феминистскими организациями. Борцы за права женщин собрались в парке имени Ганди.

Ранее в Instagram-странице марша было размещено объявление, в котором говорилось, что 5 февраля с 12:00 до 14:00 в парке имени Ганди в Алматы будет проходить так называемый митинг за митинг.

Активистки пытаются добиться разрешения провести марш феминисток 8 марта.

Отметим, в конце января казахстанская феминистская инициативная группа "Феминита" опубликовала на своей Instagram-странице пост, в котором сообщалось, что власти города отказали им в проведении митинга и марша 8 марта, а все доступные по закону места отдали другой организации.

"Мы не хотим ни с кем соперничать, мы требуем своего — права провести марш и митинг 8 марта. Считаем, что для этого в Алматы достаточно места", - заявляли участницы группы.

Активистки напомнили, что первый феминистский марш прошел в Алматы в 2017 году - без разрешения акимата. В 2019 году акимат официально разрешил провести фем-митинг, а позже - и марш феминисток, а в 2020 организациям FemAgora, "КазФем" и "Феминита" отказали в проведении марша на 8 марта.

В 2021 году прошел уже согласованный акиматом самый крупный в истории современного Казахстана женский феминистский марш. А в 2022-м активисткам снова отказали в проведении марша, но дали согласие на проведение митинга.

"В этом, 2023, году акимат отказал нам в проведении и марша, и митинга, пытаясь заменить их мероприятиями другой организации, хотя по закону акимат должен обеспечить возможность провести свои мероприятия разным организаторам в запрашиваемом месте.

Но мы убеждены в силе закона и справедливости. Пока мы ждем решения на свою жалобу на отказ акимата, мы будем добиваться проведения митингов за митинг", - заявили активистки.

Корреспондент NUR.KZ ранее обратился за комментарием в акимат города, но ответа так и не получил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008088-feministki-ustroili-miting-za-miting-v-almaty-video/