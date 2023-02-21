До +18 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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Во вторник, 21 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, в Астане синоптики обещают до 2 градусов мороза. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
По прогнозам специалистов, в Алматы сегодня осадков не ожидается, днем термометры покажут 8-10 градусов тепла, ночью столбики опустятся до 0...-2 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 0-5 метров в секунду.
В Шымкенте сегодня также не будет осадков, а температура воздуха днем поднимется до +16...+18 градусов. Ночью в городе похолодает лишь до +3...+5 градусов. При этом горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 5-10 м/с.
В Астане сегодня переменная облачность, осадков не будет, термометры покажут от 0 до -2 градусов. Скорость ветра в столице составит 9-14 м/с.
Отметим, сегодня в 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, в том числе и в Астане - жителей столицы предупреждают о гололеде и низовой метели.
Как обезопасить себя во время гололеда
В связи с выпадением осадков и заморозками на земле может образоваться гололед. Из-за него на дорогах возрастают риски ДТП, а пешеходы могут получить ушибы, вывихи или переломы, поскользнувшись на тонкой ледяной корке. Правила безопасности в таких погодных условиях приводятся на сайте egov.kz.
При гололеде необходимо:
- Подготовить малоскользящую обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Также можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву – лейкопластырь или изоляционную ленту;
- Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- Обходить места, покрытые льдом, а если это невозможно – идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).
При получении травмы важно как можно скорее обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010159-do-18-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/