До +18 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Снег на ветках. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 21 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, в Астане синоптики обещают до 2 градусов мороза. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам специалистов, в Алматы сегодня осадков не ожидается, днем термометры покажут 8-10 градусов тепла, ночью столбики опустятся до 0...-2 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня также не будет осадков, а температура воздуха днем поднимется до +16...+18 градусов. Ночью в городе похолодает лишь до +3...+5 градусов. При этом горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 5-10 м/с.

В Астане сегодня переменная облачность, осадков не будет, термометры покажут от 0 до -2 градусов. Скорость ветра в столице составит 9-14 м/с.

Отметим, сегодня в 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, в том числе и в Астане - жителей столицы предупреждают о гололеде и низовой метели.

Как обезопасить себя во время гололеда

В связи с выпадением осадков и заморозками на земле может образоваться гололед. Из-за него на дорогах возрастают риски ДТП, а пешеходы могут получить ушибы, вывихи или переломы, поскользнувшись на тонкой ледяной корке. Правила безопасности в таких погодных условиях приводятся на сайте egov.kz.

При гололеде необходимо:

Подготовить малоскользящую обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Также можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву – лейкопластырь или изоляционную ленту;

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

Обходить места, покрытые льдом, а если это невозможно – идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

При получении травмы важно как можно скорее обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010159-do-18-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/